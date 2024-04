Binaghi, Sinner sta battendo record che nemmeno ci sognavamo

agenzia

Presidente Fit: "Sarà importante centellinare le sue risorse"

ROMA, 01 APR – “Abbiamo un mattatore che si chiama Jannik Sinner. Sta battendo tutti i record, che non avevamo nemmeno sognato perché non pensavamo che sarebbe potuto succedere. Ma sta accadendo, e con una fretta che nessuno avrebbe potuto immaginare”. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha espresso così il suo orgoglio per il trionfo dell’azzurro a Miami e per il momento d’oro del tennis italiano. La svolta del suo percorso a Miami, ha dichiarato Binaghi, “è stata l’ultima ora del quarto di finale contro Machac. Ha alzato il livello rispetto alle partite precedenti e da lì ha giocato un tennis stratosferico”. Un gioiello prezioso che va tutelato, anche con qualche cambiamento alla sua programmazione. “Ha giocato tante partite, e con tanta pressione perché è l’uomo da battere – ha sottolineato Binaghi – Adesso andiamo verso un periodo molto denso della stagione. Ci saranno gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros, Wimbledon, le Olimpiadi, lo US Open, la Coppa Davis e le Nitto ATP Finals. Sarà molto importante da questo momento in poi centellinare le sue risorse, come Jannik ha già saputo fare in periodi non sospetti, come quando saltò le Olimpiadi a Tokyo o il girone di Davis a Bologna. Ora penso che debba rifiatare un po’ per arrivare ai cinque, sei appuntamenti più importanti della stagione al meglio: sarà il favorito in tutti, se in condizioni fisiche e mentali ottimali”.

