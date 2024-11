BJ King Cup: Bronzetti “campionesse del mondo, che orgoglio!”

agenzia

Errani, questo titolo mi dà gioia come l'oro a Parigi

ROMA, 20 NOV – “Siamo campionesse del mondo, siamo felici e orgogliose. Ora è il momento di festeggiare. E’ una cosa che ho sempre sognato vincere questo trofeo e non possiamo che essere felicissime”. Così Lucia bronzetti nelle prime dichiarazioni dopo il trionfo dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2024. Accanto a lei, Sara Errani, veterana del gruppo e protagonista nel doppio decisivo in semifinale contro la Polonia. “Io cerco di aiutare le mie compagne, ci siamo trovare unite in ogni momento – ha detto l’emiliana -. Altre volte ero nervosa, questa volta ero tranquilla e ringrazio Tathiana di avermi portato ancora nel gruppo. L’oro a Parigi è stato un sogno diventato realtà e altrettanto lo è questo titolo”. “Sono felice di condividere questo momento con la squadra – le parole di Elisabetta Cocciaretto -. Sono tutte delle giocatrici ma anche delle straordinarie ragazze, abbiamo fatto un bel percorso, e tutte abbiamo aiutato a portarlo fino alla fine”. Infine, Martina Trevisan, che ha vissuto la finale a bordo campo ma “la sofferenza resta molto forte, se sei in campo o fuori conta poco. Abbiamo tutte lavorato duro per questo risultato, bisogna essere sempre pronte”.

