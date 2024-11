BJ King Cup: Bronzetti “orgogliosa, ora tifo per Jasmine”

agenzia

L'azzurra "Che squadra. Siamo ad un passo dalla vittoria"

ROMA, 20 NOV – “Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di aver portato un punto. Siamo ad un passo dalla vittoria. Dobbiamo lottare per ogni punto. Ora vado a fare il tifo”. Lucia Bronzetti commenta con un sorriso la vittoria sulla slovacca Hruncakova che ha portato il primo punto all’Italia nella finale di Billie Jean King Cup a Malaga. “Nel secondo set lei ha spinto un po’ di più ed io ho rallentato per un po’ di tensione ma penso sia normale. Poi è andata”, dice in merito al suo incontro, vinto 6-2, 6-4. Poi il pensiero sull’incontro che vede Jasmine Paolini scendere in campo con la possibilità di regalare il trofeo all’Italia. “E’ un incontro che conta il titolo, ma senza mettere pressione. Ogni partita è dura. Siamo in finale e sono tutte giocatrici forti. Jasmine è una grande giocatrice: non possiamo fare altro che tifare”, conclude Bronzetti.

