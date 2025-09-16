BJ King Cup: Paolini batte Wang, Italia in semifinale

agenzia

Cina battuta 2-0, venerdì le azzurre contro Spagna o Ucraina

ROMA, 16 SET – A Shenzhen l’Italia ha superato 2-0 la Cina e si é qualificata per le semifinali delle Billie Jean King Cup Finals 2025. Nel secondo singolare di giornata, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini, n.8 Wta, ha battuto Wang Xinyu, n.34 del ranking, in rimonta per 4-6, 7-6(4), 6-4, al termine di un incontro durato due ore e 51 minuti. Venerdì prossimo, l’Italia affronterà la vincente dell’incontro – in programma domani – tra Spagna ed Ucraina.

