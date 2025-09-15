BJK Cup: domani Italia-Cina, Garbin “c’é un bel clima”

agenzia

WTA Finals, doppio: Errani-Paolini staccano il pass per Riyadh

ROMA, 15 SET – “Sono contenta di come è andata questa settimana, siamo riusciti sempre a trovare il modo di far sì che le ragazze si sentissero a proprio agio, allenandosi bene e presentarsi in questa sfida al massimo del loro potenziale, del loro capacità”. Sono le parole di Tathiana Garbin, alla vigilia dell’esordio delle azzurre campionesse del mondo alle Billie Jean King Cup Finals a Shenzhen contro la Cina. Il match è in programma alle 11 ora italiana. All’interno del gruppo azzurro, ha sottolineato Garbin a SuperTennis, “c’è un clima veramente positivo, le ragazze stanno bene insieme, sono sempre entusiaste quando c’è questa competizione e mi fa piacere perché hanno un senso di appartenenza fortissimo alla nostra maglia, alla nostra nazionale e sanno che non devono rappresentare solo loro, ma un’intera nazione”. Intanto, la WTA ha annunciato le prime tre coppie di doppio che si sono qualificate per le Finals di Riyadh, dal primo all’8 novembre: Sara Errani e Jasmine Paolini, Taylor Townsend e Katerina Siniakova, Gaby Dabrowski ed Erin Routliffe si sono già assicurate un posto per l’evento di fine stagione. La numero 1 al mondo nel doppio, la statunitense Taylor Townsend, e l’ex campionessa delle WTA Finals di doppio, la ceca Katerina Siniakova, sono pronte a partecipare per la seconda volta consecutiva come coppia, mentre anche il duo tutto italiano tornerà a gareggiare insieme per la seconda volta di fila. Dabrowski e Routliffe si sono qualificate insieme per il terzo anno consecutivo e sono le campionesse in carica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA