Bloomberg, Friedkin a un passo da acquisizione dell’Everton

Bloomberg, 'accordo con Moshiri vicino,a giorni l'annuncio'

ROMA, 23 SET – Il presidente, e proprietario, della Roma Dan Friedkin sarebbe davvero a un passo dall’acquisizione a pieno titolo dell’Everton, dopo il tentativo sfumato a luglio. Lo riferisce l’agenzia di stampa americana Bloomberg, secondo cui Friedkin e l’attuale proprietario dell’Everton Farhad Moshiri sarebbero vicinissimi al raggiungimento di un accordo per la cessione del club di cui lo stesso Moshiri detiene il 94% delle quote. L’annuncio potrebbe esserci, sempre secondo la stesa fonte, nei prossimi giorni. Il club di Liverpool, attualmente penultimo in Premier League, è in vendita da un anno estate e Moshiri ha trattato a lungo la cessione dell’Everton al fondo 777 Partners, proprietario anche del Genoa, ma nei primi mesi del 2024 la trattativa è fallita. Poi si erano fatti avanti Dan Friedkin e l’altro investitore statunitense John Textor, che però prima di procedere avrebbe dovrebbe vendere la sua quota nel Crystal Palace, altro club di Premier League. Textor è anche proprietario del Botafogo, attuale capolista del ‘Brasilerao’. Va anche ricordato che l’Everton, una delle poche squadre che non è mai stata retrocessa dalla massima serie inglese, è gravato da debiti per circa 400 milioni di euro che devono essere assunti da qualsiasi nuovo proprietario.

