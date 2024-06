agenzia

La coppia azzurra sconfitta in finale in due set a Roland Garros

ROMA, 08 GIU – Sfuma il sogno di vincere il Roland Garros nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. In finale a Parigi, la coppia azzurra ha ceduto in due set 7-5 6-3 al duo formato dal salvadoregno Marcelo González e dal croato Mate Pavić.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA