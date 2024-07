Bologna: Calafiori alle visite mediche per passaggio all’Arsenal

agenzia

Holm lascia il ritiro per un infortunio al ginocchio sinistro

BOLOGNA, 24 LUG – Si attendono ormai solo le visite mediche di Calafiori con l’Arsenal, per annunciare il passaggio del difensore ai Gunners. Accordo definito tra Bologna e società londinese sulla base di 45 milioni più 5 di bonus. Il Bologna pensa allo svincolato Hummels (35 anni), ex Borussia Dortmund, per la sostituzione e aspetta una risposta dal tedesco. Intanto dal ritiro di Valles arrivano brutte notizie per Holm: il terzino destro svedese, neo acquisto, ha lasciato questa mattina il ritiro in seguito a una distorsione al ginocchio sinistro: tra oggi e domani gli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio.

