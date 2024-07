Bologna, Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal

agenzia

Gunners e rossoblù ufficializzano il trasferimento del difensore

ROMA, 29 LUG – Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal: Gunners e Bologna hanno ufficializzato il passaggio del difensore della nazionale italiano al club londinese. “Finalmente sei qui ed è realtà”, dice il tecnico spagnolo, Mikel Arteta, abbracciando il giocatore, dopo averlo presentato alla squadra, in un video pubblicato sui canali social dell’Arsenal e Calafiori risponde: “Ho aspettato a lungo e sono felice di essere qui: spero faremo grandi cose quest’anno”. Cessione a titolo definitivo per una cifra che si aggira tra i 51 e 52 milioni (bonus inclusi), con il Bologna che ne incasserà la metà, in virtù del fatto che un anno fa acquistò Calafiori dal Basilea con la formula del titolo definitivo per 4 milioni con il 50 per cento sulla futura rivendita. Calafiori ha firmato un contratto di 5 anni a circa 4 milioni a stagione più bonus. A Bologna guadagnava circa 500mila euro netti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA