Bologna: dopo De Silvestri rinnova Lykogiannis

Contratto fino al 2026 con opzione per un'ulteriore stagione

BOLOGNA, 12 GIU – Dopo Lorenzo De Silvestri, in casa Bologna è il turno del rinnovo di Charalampos Lykogiannis. Il terzino sinistro greco, 31 anni, in scadenza di contratto al 30 giugno, ha prolungato l’accordo che lo lega ai rossoblù, al termine di una stagione che l’ha visto protagonista di 25 presenze e 7 assist. Questa la nota del club rossoblù al riguardo: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Charalampos Lykogiannis fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione”. Il giocatore, che percepiva circa 500mila euro netti di ingaggio ha ricevuto un adeguamento contrattuale.

