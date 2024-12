Bologna in emergenza, Orsolini out tre settimane

agenzia

In dubbio Dallinga, si ferma Lykogiannis

BOLOGNA, 05 DIC – Il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista del big match in casa della Juventus dell’ex Thiago Motta in programma domenica alle 18, dopo un giorno di riposo seguito alla vittoria in Coppa Italia con il Monza: Italiano ha avuto la conferma che non potrà contare su Riccardo Orsolini: “Lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane”, recita il comunicato del club riguardo le condizioni del miglior marcatore della squadra, protagonista fin qui di 6 reti e 2 assist in campionato e di un gol in Coppa Italia. Italiano potrebbe schierare in attacco a destra Ndoye, con uno tra Karlsson e Iling-Junior a sinistra. In dubbio per la Juventus anche Dallinga, che lavora a parte. Si ferma pure Lykogiannis per una contrattura alla coscia sinistra, con Miranda pronto a una maglia da titolare. Ancora ai box i lungodegenti Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi.

