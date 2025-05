Bologna in strada per la festa Coppa Italia, una marea rossoblù

agenzia

La passerella per la vittoria, migliaia con cori e fumogeni

BOLOGNA, 25 MAG – La squadra sul pullman scoperto a passo d’uomo tra migliaia di persone, una marea umana rossoblù. La festa del Bologna Calcio per la conquista della Coppa Italia, successo arrivato dopo 51 anni, ha attraversato la città, partendo dallo stadio Dall’Ara e incontrando ovunque bandiere e colori del club. Fumogeni e cori hanno accompagnato la parata dei giocatori dell’allenatore Vincenzo Italiano e del presidente Joey Saputo e dalla torre dell’orologio di Palazzo D’Accursio, sede del Comune in piazza Maggiore, è stato srotolato un grande drappo col cerchio tricolore simbolo del trofeo vinto in finale sul Milan, all’Olimpico.

