Bologna: Italiano avverte, è un’altra Roma rispetto all’andata

Tecnico rossoblù, abbiamo bisogno di punti e riprendere slancio

BOLOGNA, 11 GEN – “E’ un’altra Roma rispetto all’andata”, spiega Vincenzo Italiano, lasciando intendere che sarà una domenica di sofferenza contro la Roma di Ranieri rigenerata dal derby. Anche perché “Il Bologna ha bisogno di punti, dopo il ko casalingo con il Verona, in cui potevamo prendere slancio”. Invece i rossoblù sono chiamati a ripartire all’inizio di un tour de force per la squadra, attesa da sei gare in 20 giorni: “Dato il momento degli avversari dovremo farci trovare pronti se vorremo smaltire la rabbia e la delusione della sconfitta col Verona. Gli errori ci hanno penalizzato, la prestazione c’è stata ma alla fine non abbiamo fatto punti”. Il Bologna riparte ancora una volta senza Cambiaghi, El Azzouzi e Aebischer e mancherà pure Pobega, squalificato. In mezzo, potrebbe esserci spazio per Ferguson (o Moro) in coppia con Freuler. Davanti Italiano avrà l’imbarazzo della scelta: perché Dominguez è in grande crescita, Orsolini in ripresa e a segno con 5 reti nella partitella di metà settimana. Anche Ndoye è a disposizione, E di punta tutto lascia pensare che Italiano possa ripartire da Castro.

