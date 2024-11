Bologna: Italiano ‘espulsione ha decretato fine match’

agenzia

Il tecnico rossoblù: "Regalare un uomo è come regalare partita"

ROMA, 24 NOV – “Regalare un uomo è come regalare la partita agli avversari, ci abbiamo provato ma questa Lazio non ti permette di fare la prestazione. Stavamo facendo una grande partita, dispiace perché l’inferiorità numerica ha decretato la fine della partita. Ci tenevamo ma pazienza, mi auguro serva da lezione. E’ la seconda espulsione che non ci permette di fare punti. Ora pensiamo a mercoledì e cerchiamo di fare le cose fatte bene”. Sono queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. “Abbiamo retto fino al gol, poi la Lazio si è sciolta. Per 35 minuti abbiamo fatto una buona partita contro una squadra in grande salute, sapevamo di doverci sacrificare in parità numerica, a maggior ragione in inferiorità numerica”, prosegue Italiano sottolineando inoltre come la Lazio ha “giocatori forti, l’allenatore ha trovato la chiave per farli esprimere bene. Fanno risultati, qui è difficile ottenere risultati. Era già tosta in parità numerica ma complimenti alla Lazio, in questo momento è una squadra pericolosa e che sta bene”. Infine una riflessione sui prossimi impegni con Italiano che sottolinea come la squadra sia “sulla strada giusta, qualche errore può capitare, se ne capitano meno di attenzione e di concetto è meglio perché sono gli errori che fanno arrabbiare gli allenatori. Sto soffrendo per questa partita, abbiamo tante competizione e ci prepareremo per le prossime”, conclude.

