Bologna: Italiano, regalati 2 gol ma bella reazione

Il tecnico rossoblù: 'Lucumì non al meglio, potevamo riaprirla'

BERGAMO, 13 APR – “Ci siamo fatti trovare impreparati sulla prima situazione, mentre nella seconda ci siamo fermati nel dubbio che Lucumì o Retegui si fossero fatti reciprocamente fallo. Quei venti minuti hanno indirizzato la gara”. Vincenzo Italiano commenta così la sconfitta del suo Bologna in casa dell’Atalanta. “Di negativo ci sono l’approccio e due gol che a una squadra così non si possono regalare: non pensavamo di certo a un avversario in crisi – è l’analisi del tecnico rossoblù -. Mi è piaciuta la reazione sotto di due gol. Nel secondo tempo abbiamo puntato sulle caratteristiche di Dominguez e Cambiaghi, andando più verticali sull’uno contro uno, senza trovare la giocata che ci avrebbe consentito di riaprire la partita, cosa a cui eravamo andati vicini più volte anche nel primo tempo. Loro due hanno puntato il fondo, per poco non facevamo gol con Casale da palla inattiva”. “Dopo il due a zero siamo rimasti in partita come sempre. Il rischio era abbandonare la gara e prendere un’imbarcata. Abbiamo la nostra identità e le nostre caratteristiche”, aggiunge Italiano. Ora la corsa alla qualificazione Champions si fa più difficile: “Un calendario incredibile con partite una più tosta dell’altra. Per rimanere in alto dobbiamo aggiungere qualcosa e mettere a posto quel che non è andato per affrontare Inter, Juve, Milan e Fiorentina tra le altre con un altro approccio. Chi commette meno errori, dal sesto posto in su, otterrà soddisfazioni”. Infine, sui singoli: “Castro ha quel piede non al massimo della condizione, Odgaard non s’è allenato per tre giorni, non potevo rischiarli, ma chi ha giocato ci ha anche fatto vincere delle partite – chiude l’allenatore bolognese -. Lucumì ha avuto qualche problemino in settimana ed era in dubbio. Non avevo intenzione di cambiare altri difensori. Se fosse stato bene, quei due gol non li avremmo presi, quindi ho messo Casale per l’impatto fisico e poi ha preso una botta alla spalla”.

