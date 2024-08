Bologna: Italiano, ‘tutti vorranno metterci in difficoltà’

agenzia

'Serve pazienza, aspettiamo un difensore centrale'

BOLOGNA, 17 AGO – La stagione sta per iniziare, ma in casa Bologna campeggia ancora la scritta lavori in corso: “Il processo richiede un po’ di tempo, in una situazione dove arriva un allenatore nuovo con un contesto però che somiglia tanto a quelle che possono essere le mie idee. Ci vuole pazienza soprattutto perché siamo partiti in ritiro con tanti assenti, con qualche infortunio di troppo e ora, piano piano, stiamo riuscendo a mettere in campo tutto ciò che ci può dare equilibrio”. Il tutto aspettando qualche rinforzo dal mercato: “Stiamo lavorando per un centrale, poi per il resto con la società siamo vigili su tutto. La priorità rimane quella del difensore centrale”. Sperando in un rinforzo anche in mediana. Intanto domani si parte con l’Udinese, in attesa di deputtare anche in Europa. “Ora – prosegue – si riparte con una nuova avventura, con una competizione top come la Champions in cui vorremmo provare a dare fastidio ai grandi squadroni. Poi c’è la Coppa Italia in cui ci piacerebbe arrivare più avanti possibile, così come in campionato. Il tutto cercando di mantenere la nostra identità perché adesso tutti proveranno a metterci in difficoltà: dobbiamo provare ad andare più forte dell’anno precedente”.

