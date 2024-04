Bologna: Motta ‘Champions? Ora mi godo e vivo il presente’

agenzia

'Orgoglioso di allenare questa squadra, grande prestazione'

ROMA, 22 APR – “Champions? Penso solo a quello che abbiamo fatto stasera, a godermi questo momento. Tutto il resto verrà a suo tempo. Oggi il nostro presente è bello e come tutti voglio approfittarne. Pensare ad altro non significa nulla”. Lo ha detto Thiago Motta, tecnico del Bologna, a DAZN dopo la vittoria sulla Roma commentando l’obiettivo quarto posto sempre più vicino. “Io sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra – ha aggiunto -. Siamo venuti in un campo difficile e abbiamo fatto una prestazione di grande livello. Mi lascia soddisfatto e contento”. Parlando dei tre punti di questa sera ha detto che è una “vittoria che dà ancora più fiducia” con “i ragazzi che stanno andando nella direzione giusta”. Sul perché invece Orsolini sia rimasto fuori ha spiegato: “Riccardo sta bene e non dimentichiamo quello che ha fatto fino a oggi. Ma oggi il contesto era diverso e per il momento che sta attraversando Ndoye era giusto che giocasse Dan”. Infine una battuta su Zirkzee: “Fa delle cose bellissime ma deve proseguire con la stessa fame di oggi per essere un campione”.

