Bologna: parte la stagione, in ritiro in Val Pusteria

agenzia

In Alto Adige anche neo acquisto Vitik, pronto per l'avventura

BOLOGNA, 15 LUG – Prima la presentazione di Martin Vitik, il difensore centrale che prenderà il posto di Beukema (ceduto al Napoli), poi la partenza per il ritiro di Rio Pusteria (Bolzano): la preparazione del Bologna in vista della prossima stagione entra nel vivo. La squadra di Vincenzo Italiano sta raggiungendo la Val Pusteria, dove rimarrà fino al 26 luglio, per lavorare in quota. Tra due giorni, ovvero giovedì, prima amichevole estiva con i locali del FC Gitschberg Jochtal alle 18, al centro sportivo di Valles, dove domenica alle 17 il Bologna affronterà la Virtus Verona Calcio. Sabato 26, invece, trasferimento a Bolzano per il triangolare con Sudtirol e Sassuolo, a partire dalle 18, allo stadio Druso, mentre giovedì 24 Gianni Morandi salirà in ritiro per tenere un concerto acustico alla presenza di squadra e tifosi. Intanto si è presentato Martin Vitik, 22 anni, difensore centrale nazionale ceco e che ha già maturato esperienza anche in Champions League, prelevato dallo Sparta Praga per 15 milioni tra parte fissa e bonus: “Il Bologna ha dimostrato di volermi a tutti i costi. Mi aveva cercato già l’estate scorsa, mi ha ricontattato mi ha fatto capire di volermi a tutti i costi. L’ultima stagione non è stata facile, né per me né per il club, ma mi ha insegnato a giocare sotto pressione. Sono cresciuto e ora mi sento pronto per questa nuova avventura”.

