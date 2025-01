Bologna: per Orsolini 3-4 settimane di stop

agenzia

Italiano ritrova Aebischer dopo tre mesi

BOLOGNA, 23 GEN – A distanza di tre mesi dall’intervento per un’ernia inguinale, è tornato in gruppo questa mattina Michel Aebischer: dopo El Azzouzi e Cambiaghi, Italiano ritrova anche il centrocampista svizzero, ma continuerà a non poter lavorare con la squadra al completo: si è infatti fermato Riccardo Orsolini. Lesione muscolare al bicipite destro per il capocannoniere rossoblù, infortunatosi martedì sera nel corso della sfida di Champions con il Borussia Dortmund: 3-4 settimane di stop per il numero 7. Sabato è in programma la trasferta ad Empoli e per l’impegno al ‘Castellani’ il tecnico dovrebbe schierare Dominguez e Ndoye sugli esterni, con Odgaard a supporto di uno tra Dallinga e Castro. In mediana, con Aebischer, ballottaggio Pobega-Ferguson, con Moro pronto a una maglia da titolare se il tecnico dovesse ritenere che i due centrocampisti, impiegati con il Borussia, dovessero aver bisogno di turn over.

