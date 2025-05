Bologna: Sindaco Lepore, daremo il Nettuno d’oro a Italiano

agenzia

'Dopo 51 anni grande emozione che unisce tante generazioni'

BOLOGNA, 15 MAG – “Daremo il Nettuno d’Oro a Vincenzo Italiano e attraverso di lui al Bologna ai tifosi”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che non si sbilancia sui festeggiamenti per il club rossoblù, che ha vinto al Coppa Italia battendo il Milan all’Olimpico. “È un bellissimo momento – aggiunge Lepore – ieri c’erano forse più bolognesi all’Olimpico di quanti ne abbiamo mai visti al Dallara e poi la città è in festa, dopo 51 anni è una grande emozione che unisce tante generazioni, unisce la città. È bello bello godersi questo momento”. Quanto ai festeggiamenti “è ancora presto per dirlo, dobbiamo confrontarci con il Bologna”, dice Lepore. “Sicuramente qualcosa si farà, d’intesa con la società, devono essere loro i proponenti noi e siamo a disposizione”. Lepore parla anche del momento d’oro dello sport emiliano romagnolo. “Abbiamo i campionati di basket, Formula 1, calcio, non so cosa ci possiamo aspettare. Sicuramente è un anno molto molto bello e importante. Poi cosa daremo per festeggiare? Vedremo”.

