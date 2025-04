Bologna: stop di tre settimane per Ferguson e Skorupski

agenzia

Dopo Calabria, Italiano perde anche portiere e centrocampista

BOLOGNA, 08 APR – Il Bologna perde pezzi, il match casalingo con il Napoli ha lasciato il segno: tre settimane di stop tanto per Ferguson quanto per Skorupski, che raggiungono in infermeria Calabria, alle prese con una distorsione alla caviglia. Niente Bergamo, Inter, semifinale di ritorno con l’Empoli per centrocampista e portiere rossoblù, a rischio anche per la trasferta di Udine, in questo rush finale di campionato che vede i rossoblù in corsa per la Champions. Skorupski, costretto al cambio nel primo tempo, ha riportato una lesione di basso grado dell’adduttore destro, mentre il problema muscolare che aveva fermato Ferguson nel corso del riscaldamento si è rivelata una lesione di basso grado del retto femorale destro.

