Bologna: torna Holm, out Casale, Pobega, Immobile e Sulemana

Contro Genoa Italiano alle prese con una squadra 'incerottata'

BOLOGNA, 18 SET – Torna Holm. Non Casale e Pobega, ancora alle prese con il lavoro differenziato, tanto meno Sulemana e Immobile, ancora in infermeria e alle prese con le terapie. E’ un Bologna ancora incerottato, quello che sabato affronterà a domicilio il Genoa, con l’obbligo di riscattare il ko di San Siro e prendersi i tre punti per scacciare i timori di un inizio di stagione di rincorsa, dopo due ko con Roma e Milan e la vittoria con il Como. Il Genoa rappresenta l’inizio di un tour de force per il Bologna, che la prossima settimana inizierà l’avventura in Europa League. Anche per questo Italiano potrebbe valutare qualche rotazione. Cercano spazio Miranda e i nuovi acquisti Vitik, Rowe e Bernardeschi.

