Bologna: ufficiale l’acquisto di Dominguez

agenzia

L'esterno offensivo arriva dal Gimnasia La Plata

BOLOGNA, 28 AGO – Continua la campagna di rinforzo del Bologna. Dopo Tommaso Pobega e Iling Junior, arriva alla corte di Vincenzo Italiano un altro rinforzo per il comparto degli esterni d’attacco: è Benjamin Dominguez, argentino di 20 anni nel giro della nazionale albiceleste Under 20, acquistato dal Gimnasia La Plata per circa 4,5 milioni più bonus a titolo definitivo. L’acquisto è stato ufficializzato dal club attraverso una nota: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club de Gimnasia y Esgrima La Plata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Benjamin Dominguez”. Il giocatore vanta 10 gol in 87 presenze con il Gimnasia La Plata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA