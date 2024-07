Bologna: ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Dallinga

agenzia

L'olandese arriva dal Tolosa, è l'erede di Zirkzee

BOLOGNA, 23 LUG – E’ sbarcato a Bologna per le visite mediche e in serata raggiungerà i rossoblù nel ritiro di Valles, in Val Pusteria: Thijs Dallinga è un nuovo calciatore rossoblù. Sarà lui l’erede di Joshua Zirkzee al centro dell’attacco, ora è ufficiale: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Toulouse Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga”. Arriva dal Tolosa, dopo aver totalizzato 19 gol e 5 assist nell’ultima stagione in Francia, tra campionato, coppa nazionale ed Europa League. Dallinga è costato 15 milioni più bonus e ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per una ulteriore stagione, con ingaggio da 1,5 milioni netti più bonus.