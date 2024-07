Bonato (ds Cagliari), ‘bisogna farsi trovare pronti subito’

agenzia

Commento sul calendario ufficializzato oggi da Lega

CAGLIARI, 04 LUG – “C’è una peculiarità molto evidente nell’inizio del nostro cammino, è inusuale partire – nelle prime 7 giornate – con due coppie di gare casalinghe, inframezzate dalla prima trasferta e seguite da due partite fuori casa in fila. Vedremo gli effetti di questo calendario alla prova del campo, come sempre è difficile giudicarlo a inizio luglio, senza conoscere i reali valori delle squadre”. È il commento del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato a proposito del calendario della nuova stagione, ufficializzato oggi dalla Lega Serie A. “Bisognerà farsi trovare pronti subito e arrivare brillanti al rush finale: il nostro percorso, infatti, avrà una prima fase del girone d’andata con molte sfide alle nostre concorrenti dirette, almeno sulla carta; squadre che ritroveremo alla fine del girone di ritorno, nel momento decisivo del campionato. Nella parte centrale della stagione incontreremo, invece, molte big, al cospetto delle quali dovremo essere bravi a giocarci le nostre chance con grande spirito e compattezza”. La coda del torneo? “Girone di ritorno con più trasferte? Bisogna affrontare ogni gara come una storia a sé, in casa come fuori. Nelle ultime due stagioni siamo stati sempre bravi a cambiare passo nel ritorno, adattandoci sempre di più alla stagione e trovando energie e punti necessari per raggiungere l’obiettivo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA