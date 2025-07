Bonicelli, per il ginnasta “permane danno neurologico da valutare”

Incidente

Il professor Ferretti in Germania: "L'atleta per ora resta a Essen"

Per Lorenzo Bonicelli, il ginnasta infortunatosi agli anelli durante le Universiadi in Germania, “permane un danno neurologico, la cui entità non è ancora valutabile”. Lo fa sapere la Fgi dopo che il professor Andrea Ferretti, presidente della commissione medica della federginnastica e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha incontrato i colleghi tedeschi. Dal consulto è emerso che “Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane un danno neurologico, la cui entità non è,valutabile”. Il 23enne ginnasta è in buone condizioni generali ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia, e sarà necessaria almeno un’ulteriore settimana di degenza prima di poter ipotizzare le sue dimissioni. “Il professor Ferretti, che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il Presidente federale Andrea Facci – continua il comunicato – ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni”. Intanto Lorenzo è vigile “e circondato dall’amorevole affetto di mamma Vania, papà Simone e della fidanzata Lisa Rigamonti, che dal momento dell’incidente si sono precipitati nella cittadina tedesca della Rhine Ruhr da Abbadia Lariana e non lo hanno mai lasciato solo”. “Come tutto il movimento ginnico italiano, a cominciare dal CAT di Seveso, dove si allenava tutti i giorni, e dalla società di Lecco dove era cresciuto”, conclude il comunicato della federginnastica.

