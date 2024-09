Boniek ‘vorrei fare qualcosa per la Roma, ma non dipende da me’

agenzia

Il dirigente polacco era stato accostato al club come ad

ROMA, 26 SET – “Io vorrei fare qualcosa all’interno per la Roma, ma non dipende da me”. Così Zibi Boniek, manager sportivo ed ex giocatore giallorosso, ha parlato entrando allo stadio Olimpico per la gara d’Europa League tra Roma e Athletic Bilbao e commentando le voci che lo vedevano accostato al club giallorosso al posto della dimissionaria ad, Lina Souloukou. “Io un rapporto speciale con i Friedkin? Pensiamo alla partita…”, ha concluso il dirigente polacco.

