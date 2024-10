Bonucci ‘Napoli con Conte sul sicuro, Juve e Inter da scudetto’

agenzia

L'ex difensore: 'Futuro? Ho l'esame per diventare allenatore'

ROMA, 12 OTT – “Per lo scudetto se la giocheranno Napoli, Inter e Juve”. Leonardo Bonucci, ex difensore bianconero e della Nazionale, ha parlato così del campionato in corso, ospite al Festival dello sport di Trento. “Mi sta piacendo anche la Lazio e l’Atalanta di Gasperini bisogna sempre tenerla in considerazione per i primi posti. Il Milan lo vedo un gradino sotto” ha aggiunto Bonucci ai microfoni di Sky. L’infortunio di Bremer per la Juve è un colpo, “è una perdita importante. Senza nulla togliere agli altri, aveva dimostrato di saper tenere da solo la fase difensiva bianconera. Chi giocherà al suo posto dovrà dare il 110%”.”. “Lunedì ho esame per patentino allenatori”. Quanto al Napoli in vetta nessuna sorpresa: “Con Conte va sul sicuro, lo avevo detto anche in estate. Con gli acquisti che ha fatto ci sta riuscendo e non mi sorprende vederlo lassù” sottolinea Bonucci che sta preparando la sua carriera futura. “Lunedì ho l’esame per prendere il primo patentino da allenatore”.

