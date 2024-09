Bortuzzo ‘ho vissuto di tutto,ma lacrime per la medaglia uniche’

agenzia

'Bastava avere pazienza, ho realizzato un sogno'

ROMA, 13 SET – “Ho vissuto di tutto nella mia vita, ma le lacrime di quelle gara e medaglia sono uniche e non le ho mai ritrovate in niente”. Così Manuel Bortuzzo, bronzo paralimpico a Parigi nei 100 rana, durante l’evento a Villa Madama per il lancio della della Prima Edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”. “Bastava avere pazienza, nel mondo paralimpico c’è una competizione che eguaglia quella olimpica – ha proseguito -. Non si può prendere sottogamba. Dopo anni sono orgoglioso di aver realizzato questo sogno. Sono tornato due gironi fa e non sto ancora realizzando. Credo sia un grandissimo insegnamento a livello umano per chi ci ha guardato per diffondere”.

