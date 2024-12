agenzia

Il capitano della Fiorentina in ospedale

FIRENZE, 01 DIC – Al policlinico di Careggi sono da poco arrivati anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi e il difensore Martinez Quarta. I due giocatori sono passati da un ingresso laterale per entrare nel pronto soccorso del policlinico fiorentino dove è stato trasportato in ambulanza Bove dopo il malore in campo al Franchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA