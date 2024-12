Bove al Viola Park per salutare tutta la Fiorentina

agenzia

Il giocatore è arrivato in auto, fermandosi per foto con tifosi

FIRENZE NOVA, 14 DIC – Dopo aver lasciato ieri pomeriggio l’ospedale di Careggi dove è stato ricoverato per 12 giorni per il malore accusato durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si è recato oggi al Viola Park per salutare e abbracciare i dirigenti, il tecnico Raffaele Palladino e i compagni di squadra. Il centrocampista è arrivato alla guida della sua auto fermandosi, sorridendo, per qualche foto con alcuni tifosi presenti all’esterno del centro sportivo.

