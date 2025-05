Bove all’Olimpico per Roma-Fiorentina, omaggio della curva Sud

agenzia

"Forza Edo...continua a sognare", lo striscione in Curva Sud

ROMA, 04 MAG – Edoardo Bove, centrocampista della Roma in prestito alla Fiorentina, è presente allo stadio Olimpico per la gara di questo pomeriggio tra giallorossi e viola. “Forza Edo…continua a sognare” lo striscione in Curva Sud durante il riscaldamento in segno di vicinanza al calciatore che lo scorso 2 dicembre ha avuto un malore durante la gara tra Fiorentina e Inter.

