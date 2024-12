Bove: Casini, apprensione ma ora condizioni migliorate

agenzia

'Recupero Fiorentina-Inter? Dopo Natale ma a prima data utile'

MILANO, 02 DIC – “Mi piace ricordare che le condizioni di Bove sono migliorate e questa è la notizia della giornata, perchè ieri siamo stati tutti in apprensione”: lo dice il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine del Gran Galà del Calcio Aic riguardo il malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. “Oggi si è tenuto un consiglio di Lega – aggiunge sul recupero – poi sul recupero della partita tra per capire quando poter proseguire la partita, non sarà possibile prevederla nei 15 giorni previsti dal regolamento perchè non ci sono spazi utili. Quindi se ne parlerà dopo Natale, ma il Consiglio ha stabilito un principio importante: bisogna comunque trovare la prima data utile”.

