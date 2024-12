Bove: Fiorentina riprende ad allenarsi al Viola Park

agenzia

Dodo: 'Cercheremo la vittoria per te in ogni partita'

FIRENZE, 02 DIC – La Fiorentina è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park per preparare la partita di Coppa Italia, mercoledì alle 21 al Franchi contro l’Empoli, valida per gli ottavi di finale. Su invito del compagno di squadra Edoardo Bove che con una videochiamata dall’ospedale li ha sollecitati a ricominciare subito a giocare, i calciatori viola si sono riuniti con l’allenatore prima di lavorare perlopiù in palestra. Domani mattina, come da programma, si svolgerà la rifinitura. ”Bravo fratello mio, tornerai più forte di prima. Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria in ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterci la tua gioia e il tuo bel calcio” il post che Dodo ha dedicato al giovane centrocampista.

