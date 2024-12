Bove: Malagò ‘parlato con lui, è sereno e conscio della realtà’

agenzia

Presidente del Coni 'Ora la salute prima di tutto'

ROMA, 09 DIC – “Bove? Conosco bene Edoardo, la sua famiglia, il suo agente. L’ho sentito ieri e l’ho trovato sereno, maturo e intelligente, è conscio della realtà”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della la XV edizione del Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita al Salone d’Onore del Coni. “Ora la salute viene prima di tutto – ha aggiunto -. Poi con calma ci saranno anche i presupposti per continuare una carriera a prescindere da quelli che sono gli aspetti italiani della questione, ma questo non sta a me dirlo”. Sulla Serie A che vede in testa l’Atalanta ha concluso: “Ormai è una realtà in pianta stabile lì, quanto fatto negli anni è incredibile e lo dimostra anche l’Europa League vinta. E’ una società modello sotto ogni punto di vista. Complimenti ai Percassi”.

