Bove, ‘non mi sono sentito solo, ci vediamo presto in campo’

Lungo messaggio del centrocampista viola su Instagram

ROMA, 16 DIC – “Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che il calcio è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera. Il calcio è una comunità di persone, legate dalla stessa passione, che condividono momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza”. Comincia così il lungo post su Instagram col quale Edoardo Bove, a due settimane dal crollo in campo per un malore, ringrazia tutti per “l’affetto ricevuto” che “mi ha permesso di non sentire la solitudine”. “Io sto bene e questa è la cosa più importante – la conclusione – Ci vediamo presto… In campo”.

