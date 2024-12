Bove: Pelù appello su primo soccorso ‘impariamo a salvare vite’

agenzia

'Ragazzacci fate il corso, ero al Franchi ho visto quanto serve'

ROMA, 02 DIC – “Sabato ero alla Croce Rossa italiana di Firenze a fare il corso di primo soccorso, in tre ore ho imparato come si fa a salvare una vita in gravissimo pericolo praticando il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca e usando il defibrillatore. Ragazzacci dal cuore d’oro, vi invito caldamente a farlo perché se mai doveste metterlo in pratica sareste orgogliosi di voi stessi e io lo sarei di voi”. Pierò Pelù lancia un appello sull’importanza del pronto intervento in caso di malori, come quello capitato al giocatore della Fiorentina Edoardo Bove. Il cantante, in un post sui social, ha scritto che era presente alla partita al Franchi e ha visto il primo intervento ‘salvavita’ praticato al ventiduenne crollato in campo. “Questa decisione l’ho presa nell’agosto scorso quando il nostro fratello Massimo Cotto – scrive Pelù – ci ha lasciati tutti orfani proprio per un arresto cardiaco. Poi ieri sera ho visto con i miei occhi l’efficacia del primo soccorso immediato sul povero Bove colpito anche da arresto cardiaco”.

