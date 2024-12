Bove: Thiago Motta, terribile vedere immagini così

agenzia

"Mi auguro che recuperi presto e al meglio. Vicino a famiglia"

ROMA, 01 DIC – “Dispiace tantissimo per il ragazzo, per i suoi compagni, ma soprattutto per la famiglia. Vedere delle immagini così penso sia terribile”. Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ai microfoni di Dazn sul malore che ha colpito Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. “Mi metto nella pelle della madre, del padre, vedere un figlio che passa un momento così, penso sia una cosa terribile – ha ribadito l’allenatore bianconero -, sperando sempre che il ragazzo si riprenda, che in questo momento stia bene e possa recuperare al meglio, nel più breve tempo possibile, che la famiglia si possa tranquillizzare. Tutta la mia vicinanza al ragazzo e soprattutto alla sua famiglia, padre e madre”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA