Boxe: domani via ai Mondiali e subito tocca ai quattro campioni siciliani in azzurro

Sport

Nei primi turni preliminari saliranno sul ring i due etnei Lucia Ayari (51 kg) e Salvatore Cavallaro junior (70 kg), l'aretuseo Giuseppe Canonico (60 kg) e il palermitano Tommaso Sciacca (55 kg)

Saranno più di 500 gli atleti che da domani al 14 prossimo si contenderanno i titoli mondiali di pugilato. La massina rassegna pugilistica è in programma alla M&S Bankn Arena di Liverpoole vedrà la squadra azzurra salire sul ring con 8 uomini e 5 donne selezionati dal d.t. azzurro Giovanni De Carolis che in Inghilterra verrà affiancato dall’ex grande campione azzurro Clemente Russo e dai due coach Leonard Bubdu e Sumbu Kalambay.

Il d.t. azzurro Giovanni De Carolis

Il responsabile tecnico Clemente Russo

Della squadra azzurra fanno parte quattro campioni siciliani in grado di ben figurare in uno dei più importanti appuntamenti internazionali della stagione pugilistica: i due etnei Lucia Ayari (Boxing Team Catania) e Salvatore Cavallaro junior (Fiamme Azzurre); l’aretuseo Giuseppe Canonico (Fiamme Azzurre) e il palermitano Tommaso Sciacca (Cannato Boxe Team).

La catanese Lucia Ayari (Boxing Team Catania)

Stasera si conosceranno gli avversari dei primi turni (qualcuno potrebbe saltare un turno) in programma da domani con i primi a salire sul ring che saranno Lucia Ayari, 21 anni, allieva dei maestri Aroldo Donini e Antonino Maccarrone alla Boxing Team Catania impegnata nella categoria 51 kg. “A 13 anni la boxe mi ha scelto – le parole di Lucia alla vigilia dell’esordio – perchè vivevo in una comunità e così salire sul ring è stata come una vittoria. Ho vinto il titolo Europeo e adesso voglio fare bene ai Mondiali“.

L’etneo Salvatore Cavallaro junior (Fiamme Azzurre)

Sul ring domani anche l’etneo Salvatore Cavallaro junior cresciuto alla Cavallaro Boxing Team con lo zio-maestro Giovanni Cavallaro con il sogno di emulare il cugino Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro azzurro ai Giochi di Parigi 2024. “Una passione di famiglia – ci dice Salvatore, 23 anni, impegnato nella categoria 70 kg – nata in palestra grazie a mio zio Giovanni e a mio cugino Salvatore che mi ha portato a scalare i vertici e continuare a vestire la maglia azzurra che voglio onorare al meglio anche in questo Mondiale“.

L’avolese Giuseppe Canonico (Fiamme Azzurre)

Arriva da Avola Giuseppe Canonico, dove è stato scoperto e lanciato in orbita alla Eagle Avola dal grande maestro Carmelo Mammana che quando torna in Sicilia continua ad allenarlo. “La passione per la boxe è nata con i film di Rocky – racconta Giuseppe Canonico, 29 anni, impegnato nei 60 kg – e da lì anche il soprannome che mi è stato “Rockman”. Dal 2012 vesto l’azzurro e a Liverpool darò ancora una volta il massimo per onorare questa maglia”.

Il palermitano Tommaso Sciacca (Cannata Boxe Team)