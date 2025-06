Boxe: i talenti della Dugo Boxe Avola incantano nel prestigioso Torneo giovanile “Alberto Mura”

Sport

A Mondovì oro per Nicole Campisi e argento per Concetto Rinaldo, allievi del maestro Corrado Dugo che allena anche Gaia Caldarella convocata per gli Europei giovanili. In Piemonte la Sicilia ha dominato la scena facendo incetta di podi, confermando la bontà della scuola isolana di pugilato

Neanche il tempo di fare festa per i successi di Gaia Caldarella, la giovane promessa del pugilato italiano, mattatrice nei tornei internazionali svoltisi in Ungheria e in Polonia e per la Dugo Boxe Avola arrivano altri straordinari vittorie a livello internazionale e nazionale di pugili allenati dal maestro Corrado Dugo.

Il maestro Corrado Dugo e Gaia Caldarella (Dugo Boxe Avola)

Al Torneo nazionale “Alberto Mura” di Mondovì, il più importante evento a livello giovanile in Italia, grandi protagonisti due allievi del maestro Corrado Dugo: Nicole Campisi oro nella categoria 64 kg Under 15 dove ha battuto la laziale Krystal Fiorentino e Concetto Rinaldo, autore nel torneo Under 15 di un percorso eccellente che si è fermato nei 52 kg solo in finale contro l’emiliano Mattia Macchelli, ma con al collo un argento prestigioso.

Concetto Rinaldo e Nicole Campisi (Dugo Boxe Avola) e il maestro Corrado Dugo

Risultati che confermano la Dugo Boxe Avola (oltre 100 i tesserati) come una delle realtà più vivaci e competitive del panorama pugilistico italiano, capace di formare atleti pronti a confrontarsi ai massimi livelli, sia in Italia che all’estero.

“Sono orgoglioso di questi ragazzi – sottolinea il maestro Corrado Dugo – e i risultati parlano da soli, ma dietro ogni medaglia ci sono sacrifici, sudore e tantissima passione. Continueremo su questa strada con ancora più determinazione. E adesso guardiamo ai prossimi impegni e su tutti gli Europei giovanili che vedranno impegnata a settembre in azzurro Gaia Caldarella“.

TALENTI SICILIANI IN VETRINA. A Torneo nazionale “Alberto Mura”, sul ring sono saliti i migliori talenti italiani e la Sicilia oltre che con i due talenti della Dugo Boxe Avola, ha fatto incetta di titoli e podi importanti, a conferma della bontà della scuola siciliana di pugilato.

Nicole Campisi (Dugo Boxe Avola)

Nel Torneo Under 15 oro nei 42 kg per la palermitana Erika Dispensa della Boxe Team Tranchina dei maestri Salvatore Tranchina e Daniele La Placa; nei 51 kg oro per la palermitana Desireè Immesi (Acc. Pugilistica Carini); nei 46 Kgoro per Mattia Nevoloso (Asd Cuba Boxing); nei 54 kg oro per Giuseppe Cionti (Asd Pug. Scalia) e oro nei 70 kg per Davide Musso (Asd Strong Gym).

Nunzio Leone (B. T. Catania Ring)

Nel Torneo Under 17 oro per il palermitano Andrea Fileccia (Asd Cannata Boxe) con l’allievo del maestro Salvo Cannata che ha superato in finale Roco Santilli e negli 80 kg argento per l’etneo Nunzio Leone allievo alla Boxe Team Catania Ring del maestro Antonino Maccarrone, battuto in finale dal laziale Vincenzo Tondinelli.

Andrea Fileccia (Asd Cannata Boxe Team) e il maestro Salvo Cannata

