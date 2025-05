Boxe: i talenti siciliani sbancano il podio sul ring del prestigioso Torneo Internazionale di Eger

Sport

In Ungheria successi di Serena Alexandra Sinagra (Lanza Boxe Scordia) e Gaia Caldarella (Dugo Boxe Avola), argento per Gabriele Cuffari (Cavallaro Boxing Team)e doppio bronzo per Samuele Miceli (Puglistica Dresda) e Giorgia La Rosa (Sicula Boxe Team)

L’Italboxe giovanile ha dominato la scena nel prestigioso Torneo Internazionale Bornemissza arrivato alla 74ª edizione, che si è svolto a Eger in Ungheria. Sul ring pugili delle categorie Under 15, Under 17 e Under 19 maschili e femminili con l’Italia Boxing Team che ha chiuso con un bottino finale di 13 ori, 12 argenti e 14 bronzi.

La squadra azzurra femminile in Ungheria

Un grande contributo al medagliere azzurro hanno dato cinque giovani talenti siciliani in testa due formidabile ragazze, Serena Alexandra Sinagra dell’Asd Lanza Boxe Scordia del maestro Mario Lanza e Gaia Caldarella allieva alla Dugo Boxe Avola dello zio-maestro Corrado Dugo.

Serena Alexandra Sinagra (Asd Lanza Boxe Scordia)

Serena Alexandra Sinagra in gara nel torneo Under 15 si è confermata alla grande in azzurro battendo all’esordio nei 51 kg l’ucraina Veronika Polishchuk col punteggio di 3 a 2, mentre in semifinale si era già messa una medaglia al collo battendo l’atleta di casa Dorina Varga con un netto 5 a 0. In finale ancora una sfida Italia-Ungheria con la Sinagra che ha vinto l’oro per sospensione cautelare contro l’ungherese Orsolya Pocsik.

Il maestro Corrado Dugo e Gaia Caldarella (Dugo Boxe Avola)

Gaia Caldarella ha vinto la categoria 70 kg per mancanza di avversari nella sua categoria dei 66 kg Under 17 e l’ha fatto in maniera autorevole battendo in semifinale la svedese Paradisia Smesem col punteggio di 5 a 0 e in finale la quotata polacca Magdalena Lewkowicz ancora con un netto 5 a 0.

Gabriele Cuffari (Cavallaro Boxing Team)

Nel torneo Under 17 maschile gloria per il catanese Gabriele Cuffari della Cavallaro Boxing Team del maestro Giovanni Cavallaro. Per la gioia del cognato Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, in azzurro ai Giochi di Parigi 2024 e medagliato nelle più importanti manifestazioni iridate e continentali, Gabriele Cuffari ha vinto l’argento nella finale della categoria 50 kg alla fine di un percorso strepitoso. Cuffari all’esordio ha battuto 4 a 1 il quotato ucraino Denys Metolkin e in semifinale con un netto 5 a 0 ha messo sotto il francese Damiele Yanis. In finale nonostante un buon match Gabriele Cuffari è stato costretto alla resa contro l’ucraino Illia Melnikov.

Giorgia La Rosa (Sicula Boxe Team Palermo)

Sul podio in Ungheria con al collo il bronzo, la palermitana Giorgia La Rosa allieva alla Sicula Boxe Team del maestro Rosolino Cacopardo e il siracusano Samuele Miceli allievo alla Pugilistica Dresda del mitico maestro Tanino Dresda.

Samuele Miceli (Pugilistica Dresda Siracusa)