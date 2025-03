Boxe: il catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro dai Giochi di Parigi al professionismo

Sport

Il pugile catanese, 29 anni, pronto al debutto con altri due campioni del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro che sostiene questo ambizioso progetto. "Ringrazio di cuore chi mi ha dato questa grande opportunità"

Tre grandi campioni del pugilato italiano sono passati al professionismo, tre grandi atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro che hanno regalato straordinari risultati a tutto il movimento azzurro. Apre la lista Salvatore Cavallaro, catanese, 29 anni, 179 match disputati (134 vittorie, 43 sconfitte e 2 pari) e con lui cominceranno questa nuova e prestigiosa esperienza gli altri due pugili-agenti di Polizia, Aziz Abbes Mouhiidine, 26 anni, 112 incontri (101 vittorie, 20 sconfitte e 1 pari) e Alessia Mesiano, 33 anni 154 incontri (111 vittorie, 38 sconfitte e 4 pari).

Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro in azione

Con l’ingresso tra i professionisti di Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, si allunga la lista di campioni siciliani che hanno fatto questo grande passo. Dall’indimenticabile palermitano Nino Castellini azzurro ai Giochi di Monaco 1972, ai siracusani Salvatore Melluzzo il “guerriero” di Ortigia e Joe Gibilisco, campioni europei e ancora tanti altri campioni, la Sicilia sul ring ha scritto pagine di storia nel mondo del pugilato professionistico.

Salvatore Cavallaro con il papà-maestro Giovanni

Salvatore Cavallaro cresciuto alla Fit Bull Palestre con il papà-maestro Giovanni, dopo essere salito sul podio in tutte le più importanti manifestazioni internazionali (bronzo iridato, tre volte bronzo continentale; argento e bronzo ai Giochi Europei e argento e bronzo ai Giochi del Mediterraneo) nel 2024 ha partecipato ai Giochi di Parigi e ha cominciato a fare sport praticando la lotta e poi giovanissimo a soli 16 anni ha fatto il suo esordio ai Mondiali juniores vincendo subito il bronzo, nel 2015 l’esordio a 20 anni nella categoria elite e adesso nel 2025nel pieno della maturità una nuova scommessa da vincere tra i professionisti.

Salvatore Cavallaro con Giovanni Malagò, presidente del Coni nazionale

“Passare professionista restando nelle Fiamme Oro è un onore per me – sottolinea Salvatore Cavallaro – e voglio ringraziare di cuore chi mi ha dato questa grande opportunità. Non vedo l’ora di dimostrare sul ring il mio valore anche tra i pro”.

La vera novità di questa transizione è rappresentata dall’apertura della sezione professionistica all’interno delle Fiamme Oro, un progetto ambizioso che permetterà ai migliori pugili di continuare a gareggiare sotto l’egida della Polizia di Stato anche nel circuito professionistico.

Mimmo Filippella, Aziz Abbes Mouhiidine, Salvatore Cavallaro, Alessia Mesiano e Massimo Montecchiani

Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno di dirigenti e tecnici che hanno creduto fortemente nel potenziale di questi atleti in testa Francesco Montini, presidente del Gs Fiamme Oro; Flavio D’Ambrosi, dirigente delle Fiamme Oro e presidente della Federazione Pugilistica Italiana; Massimo Montecchiani coordinatore dei settori Karate/Lotta/Pesistica Olimpica/Pugilato del Gs Fiamme Oro; Mimmo Filippella, responsabile tecnico del Gs Fiamme Oro di pugilato e tutto lo staff delle Fiamme Oro.

Salvatore Cavallaro (Gs Fiamme Oro)

A loro va il merito di aver sostenuto e guidato Cavallaro, lavorando in sinergia per creare i presupposti di un debutto professionistico che si preannuncia ricco di emozioni. L’obiettivo è proseguire la tradizione di eccellenza della boxe italiana, offrendo a pugili di talento strutture e sostegno adeguati per affermarsi ai massimi livelli internazionali.

La possibilità per Salvatore Cavallaro di continuare la sua carriera fin qui fatta di vittorie nazionali e internazionali, culminate con la partecipazione ai Giochi di Parigi. Con il passaggio al professionismo, Salvatore Cavallaro potrà capitalizzare l’esperienza accumulata nel dilettantismo, cercando di conquistare nuovi traguardi e di tenere alto il nome dell’Italia nella boxe.

VERSO IL DEBUTTO. La data ufficiale del primo match da professionista sarà resa nota a breve e nel frattempo, Cavallaro continuerà ad allenarsi intensamente sotto la guida dei tecnici delle Fiamme Oro, determinato a sfruttare ogni occasione per migliorare ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e atletico.Il pugile catanese con il sostegno della Polizia di Stato – Fiamme Oro, della Fpi e di tutti coloro che hanno creduto nel progetto, si prepara così ad affrontare questa nuova, entusiasmante sfida, pronto a scrivere altre pagine importanti del pugilato italiano e stavolta tra i professionisti.

