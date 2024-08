Boxe: l’Iba promette a Carini 100 mila dollari dopo l’abbandono del match con Khelif

Sport

Il presidente dell'International Boxing Association, il russo Umar Kremlev, ha parlato del premio in denaro equivalente alla vincita dell'oro olimpico

L’Iba, ‘International Boxing Association’, ente che gestisce il pugilato Elite (ex dilettantistico) ma non quello delle Olimpiadi, ha deciso di pagare ad Angela Carini, l’atleta italiana balzata agli onori della cronaca per l’incontro – abbandonato dopo meno di un minuto – contro l’atleta tunisina Imane Khelif, il premio stabilito prima dei Giochi per coloro che conquistano l’oro a Parigi 2024.

Premio «come se fosse campionessa olimpica»

In una nota l’ente spiega che, per decisione del presidente Umar Kremlev, Carini verrà premiata «come se fosse diventata campionessa olimpica». Il premio consiste in 100mila dollari (netti), di cui 50mila all’azzurra, 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza e quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi), che però di recente ha lasciato l’Iba per confluire in un nuovo ente, ‘World Boxing’. Iba è la stessa federazione che aveva squalificato Kelif dai campionati mondiali per motivazioni legate a un presunto “iperandrogenismo” dell’atleta, sul quale non sono state però fornite prove come il superamento di parametri ormonali. Su queste dichiarazioni sono poi nate le polemiche degli scorsi giorni con l’invito a Carini, da parte di molti politici italiani e non solo, di abbandonare il match perché in condizione di non parità contro l’atleta tunisina, definita spesso anche “trans”.

Premi anche per chi prenderà l’argento