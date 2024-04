Pallamano: oggi pomeriggio alle 16 per la Serie A Gold, l’Albatro ospita il Conversano

Sport

In Serie A Silver l'Haenna riceve la visita del Cologne. Serie A Bronze: esordio casalingo del Mascalucia nella poule promozione. Serie B: la lanciatissima Aretusa ospite dello Scicli Social Club

Ripartono i campionati di pallamano dopo la sosta per le festività pasquali e in Serie A Gold maschile subito un test importante per l’Albatro Siracusa. Il sette di Mateo Garralda oggi (alle 16,30 al PalaCorso, arbitri Dionisi e Maccarrone) trova i pugliesi del Conversano per un posto nei play off scudetto, mentre gli aretusei riprendono la caccia ai punti importanti per evitare i play out. “Ce la vogliamo giocare – le parole di Lorenzo Martelli, portiere dell’Albatro – la salvezza vogliamo conquistarcela ben prima della fine del campionato e contro il Conversano daremo il massimo”. La classifica: Bressanone 36; Fasano 35; Merano 32; Conversano 31; Bolzano 30; Cassano 28; Sassari 27; Eppan 15; Albatro 14; Albatro e Trieste 12; Pressano 9; Rubiera 7; Carpi 6.

SERIE A SILVER. Dopo il pirotecnico pareggio dell’andata (29-29), oggi (alle 18,30 al Palasport di Enna Bassa; Cardone e Cardone) l’Haenna di Mario Gulino ospita il Cologne con punti importanti per partire nella maniera migliore nella griglia dei play off promozione. Punti salvezza in palio nella sfida Cus Palermo-Campus Italia, nella sfida in programma alle 16 (Wieser e Albert). La classifica: Camerano 35; San Lazzaro 27; Chiaravalle 26; Molteno, Romagna 24; Haenna e Lanzara Sa 20; Verdeazzurro Ss 13; Campus Italia 8; Cus Palermo 6; Teramo 4.

Rosso e Guarasci (Orlando Haenna)

SERIE A BRONZE. La seconda giornata della poule promozione vedrà il Team Mascalucia di Massimo Randis all’esordio oggi (alle 17,30 al PalaWagner; Bertino e Bozzanga) contro il San Vito Marano per provare a cancellare la sconfitta all’esordio contro il Belluno. Per la poule retrocessione il Giovinetto Petrosino oggi (alle 17; Bocchieri e Scavone) ospita l’Altamura. La classifica: Bologna 5; San Vito Marano e Belluno 4; Monteprandone 3; Team Mascalucia 2; Parto.

Il mitico Enzo Augello, portiere dell’Ortigia dei tre scudetti e adesso dirigente dell’Aretusa

SERIE B. La capolista Alcamo ospita il Villaurea (domani alle 17; Pollaci e Campagna), ma i riflettori sono puntati oggi a Scicli (alle 18 al PalaJungi; Micciulla e Lo Bello) con i padroni di casa dello Scicli Social Club che ospiteranno la lanciatissima Aretusa reduce dal successo nel recupero di Palermo (39-28) e adesso a soli tre punti dall’Alcamo. Oggi si giocano anche Girgenti-Sport Club Scicli (18,30; Trapani e Danubio) e Cus Palermo-Messina (18,30; Sardisco e Pollaci) e il programma si completa domani con Aetna Mascalucia-Ragusa (17,30; Bozzanga e Botano).

Giovanni Marino tecnico dello Scicli Social Club