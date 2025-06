Branchini, vari club su Allegri ma proposta vera solo dal Milan

agenzia

L'agente del tecnico "Squadra gradita a Max, in breve l'accordo"

ROMA, 02 GIU – “Diversi club si sono avvicinati negli ultimi mesi a Max Allegri, ma noi dobbiamo prendere le decisioni solo se c’è qualcosa di concreto. Quando si è materializzata una proposta interessante in un club gradito al mister, in brevissimo tempo si è trovato un accordo. I ‘si dice’ hanno un’importanza eccessiva nel nostro mondo”. Lo ha detto l’agente Fifa Giovanni Branchini, procuratore di Allegri, a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 in merito al ritorno del suo assistito sulla panchina del Milan. “Offerte dalla Roma? No. C’è stato solo un tentativo di contatto molti mesi fa, che non si è nemmeno concretizzato” Branchini si è detto poi tranquillo in merito al rapporto tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic, il quale, sottolinea “è un consulente di Redbird, ma al Milan tutti si sono resi conto che c’è bisogno di univocità, di intesa, di un qualcosa che negli ultimi mesi è mancato. Non sono preoccupato, mi auguro che la società abbia fatto questa scelta sapendo che, oltre a cambiare qualche pedina, bisogna cambiare alcuni approcci nei confronti dei calciatori e dell’ambiente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA