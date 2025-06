Brasile annuncia Ancelotti jr come assistente del padre

agenzia

Svanite chance Rangers e Como, entra nello staff della Seleçao

ROMA, 07 GIU – Svanite le opportunità di andare ad allenare Rangers Glasgow, Deportivo La Coruna e Como (se Fabregas fosse andato via), Davide Ancelotti ha deciso di continuare a fare l’assistente di papà Carlo, come fin dai tempi di Napoli. Così ora le federcalcio brasiliana (Cbf) annuncia con una nota sul proprio sito l’arrivo del 35enne Davide come “ausiliario tecnico” della Seleçao e che lo stesso Ancelotti jr sarà in Brasile fin da questo fine settimana “per entrare a far parte dello staff tecnico della nazionale”. “La sua esperienza internazionale e le sue metodologie di allenamento – è scritto ancora nella nota della Cbf – saranno fondamentali per lo sviluppo dei giocatori e per la costruzione di una squadra ancor più competitiva”. “La Cbf dà il benvenuto a Davide Ancelotti – conclude il comunicato – e confida che la sua presenza sarà un importante rinforzo nel cammino della Seleçao verso i suoi obiettivi”.

