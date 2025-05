Brescia, ricorreremo in appello contro decisione Tfn

agenzia

Nota del club dopo la penalizzazione e retrocessione in serie C

BRESCIA, 29 MAG – “Brescia Calcio prende atto della decisione di stasera del Tribunale Federale Nazionale. Esaminerà le motivazioni anche con riguardo a tutte le articolate difese che sono state portate all’attenzione dei Giudici federali e riserva sin d’ora di presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello”. Così, in una nota, il club di Massimo Cellino reagisce alla sentenza del tribunale federale che ha penalizzato il club di quattro punti, facendolo retrocedere in Serie C.

