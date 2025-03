Brignone a 18 punti dalla Coppa del mondo generale

agenzia

Tutti i numeri da record della azzurra

ROMA, 14 MAR – Federica Brignone vince anche il superG di La Thuile e prosegue l’avvicinamento alla Coppa del mondo generale di sci, dalla quale la separano solo 18 punti. L’azzurra ne ha 382 di vantaggio su Lara Gut-Behrami (1454 contro 1072), quando mancano quattro gare dalla fine (400 punti potenziali), ma né lei né la svizzera in genere disputano lo slalom. La matematica certezza può quindi arrivare nelle finali di Sun Valley (22 marzo la discesa, il 23 il SuperG e il 25 il gigante). Nel secondo superG valdostano, Brignone ha messo a segno la vittoria numero 37 della carriera e il podio numero 83, a -5 dal mito Alberto Tomba. Trentaquattro anni, milanese, Brignone scia per il Centro Sportivo Carabinieri. Vanta, tra l’altro, 359 presenze in Coppa del mondo; ha vinto un argento e due bronzi ai Giochi olimpici, due ori e tre argenti ai Campionati del mondo e la Cdm generale nel 2019-2020.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA