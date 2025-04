Brignone: la spinta di Deborah Compagnoni ‘sicura, ce la farai’

agenzia

Ex azzurra al fianco della campionessa mondiale: 'Sei una tigre'

ROMA, 04 APR – “Lasciamo stare me e i miei infortuni, adesso l’obiettivo è il ritorno di Federica in pista. Sono sicura che ce la farà, fra un mese, e qui parlo per esperienza, starà già meglio”. A confortare Federica Brignone dopo l’infortunio di ieri c’è anche Deborah Compagnoni che affida all’ANSA il suo messaggio di speranza, anzi di certezza. “Lei ha grinta e carattere, è una tigre, sa lottare – prosegue l’ex campionessa di sci – darà il massimo per rientrare e gestire al meglio questo periodo. Io dopo gli infortuni ho fatto gare bellissime, e questo le auguro di fare”.

