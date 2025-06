Brignone, “l’Olimpiade? Ci provo, ma non so ancora nulla”

agenzia

L'azzurra: "Lavoro anche per quello, ma la salute viene prima"

TORINO, 03 GIU – “Mi piacerebbe dire che sarò presente alla prossima Olimpiade, ma ad oggi non lo so: ci proverò e sto lavorando anche per quello, ma la mia salute viene prima di tutto”: così Federica Brignone, la campionessa dello sci italiano, fa il punto sul suo percorso riabilitativo dopo il terribile infortunio di due mesi fa in Val di Fassa. “Ci sono possibilità ma non è detto nulla, è anche difficile fare delle previsioni perché bisogna passare da diversi step – ha aggiunto l’azzurra dal J Medical, la struttura nella pancia dell’Allianz Stadium dove sta svolgendo la riabilitazione – e vere date non ne abbiamo: ci sono poche persone che hanno avuto un infortunio del genere, di conseguenza è anche complicato stabilire il percorso”. E sulla vita di tutti i giorni: “Mi è mancata tanto la mia indipendenza, all’inizio non potevo nemmeno andare in bagno da sola – ha raccontato Brignone – e ora non vedo l’ora di togliere le stampelle: è stata tosta, ma sono fiduciosa e positiva”.

